الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 21:54

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة.

ويستضيف البنك الأهلي فريق بيراميدز بالمباراة المؤجلة من الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقررت رابطة الأندية نقل المباراة المقرر لها يوم الإثنين 9 مارس الجاري إلى استاد القاهرة بدلا منه.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

بينما ينفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة قبل جولتين من ختام الدور الأول.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود بعد غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ويتم اللجوء لفارق الأهداف في حسابات الدور الأول، بينما اللجوء للمواجهات المباشرة عند الدور الثاني والمرحلة الختامية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

