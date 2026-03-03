شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما

يعقد كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" اجتماعا حاسما يوم الخميس لتحديد مصير كأس فيناليسيما.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وكشف جاستون إيدول الصحفي بشبكة TyC Sports الأرجنتينية "اجتماع حاسم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" يوم الخميس لتحديد مكان وكيفية إقامة نهائي كأس "فيناليسيما" بين الأرجنتين وإسبانيا".

وأوضح "لم يتحدد رسميا حتى الآن تأجيل أو مكان إقامة مؤكد للمباراة المقرر إقامتها في قطر".

أوضحت إذاعة RNE الإسبانية في وقت سابق أن هناك 5 مدن مرشحة لاستضافة المباراة وهي مدن لندن، ميامي، روما، مدريد وباريس.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.