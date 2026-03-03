تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 4-0 ليضع قدما في النهائي.

وتقام مباراة العودة على ملعب كامب نو الجديد معقل برشلونة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

المرمى: خوان موسو

الدفاع: ماركوس يورنتي – ماركو بوبيل – ديفيد هانكو – ماتيو روجيري

الوسط: جوليانو سيميوني – جوني كاردوسو – كوكي – أديمولا لوكمان

الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد المتأهل من ريال سوسيداد ضد أتلتيك بلباو في نهائي البطولة.

