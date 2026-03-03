تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ليفانتي

يبدأ الثنائي بيدري ورافينيا في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد بإياب نصف نهائي كأس الملك.

مباراة الذهاب على ملعب ميتروبوليتانو كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد مواعيد مباريات الثلاثاء 3 مارس.. برشلونة ضد أتلتيكو في الكأس وليفربول في الدوري بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي.

الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمن لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز بفارق أربع أهداف لمعادلة نتيجة أتلتيكو مدريد.

أما أتلتيكو مدريد فيكفيه تحقيق أي نتيجة إيجابية ضد برشلونة أو الخسارة بفارق 3 أهداف أو أقل.

رافينيا تشكيل برشلونة بيدري
نرشح لكم
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. انطلاق المباراة تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس لاعب خيتافي: روديجير تدخل ضدي عن عمد.. وإذا كنت بمكانه لعوقبت حتى نهاية الموسم حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب
أخر الأخبار
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. انطلاق المباراة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون ضد ليفربول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر وقطر الودية قد تقام في القاهرة 19 دقيقة | منتخب مصر
شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما 45 دقيقة | أمريكا
تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس 46 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524489/تشكيل-برشلونة-من-أجل-الريمونتادا-بيدري-ورافينيا-أساسيان-أمام-أتليتكو-مدريد