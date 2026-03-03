تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد

يبدأ الثنائي بيدري ورافينيا في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد بإياب نصف نهائي كأس الملك.

مباراة الذهاب على ملعب ميتروبوليتانو كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي.

الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمن لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز بفارق أربع أهداف لمعادلة نتيجة أتلتيكو مدريد.

أما أتلتيكو مدريد فيكفيه تحقيق أي نتيجة إيجابية ضد برشلونة أو الخسارة بفارق 3 أهداف أو أقل.