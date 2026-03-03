تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 21:09
كتب : FilGoal
يبدأ الثنائي بيدري ورافينيا في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد بإياب نصف نهائي كأس الملك.
مباراة الذهاب على ملعب ميتروبوليتانو كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا
الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي.
الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمن لوبيز.
الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.
ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز بفارق أربع أهداف لمعادلة نتيجة أتلتيكو مدريد.
أما أتلتيكو مدريد فيكفيه تحقيق أي نتيجة إيجابية ضد برشلونة أو الخسارة بفارق 3 أهداف أو أقل.
نرشح لكم
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. انطلاق المباراة تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس لاعب خيتافي: روديجير تدخل ضدي عن عمد.. وإذا كنت بمكانه لعوقبت حتى نهاية الموسم حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب