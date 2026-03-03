كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 20:57

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - سيدات الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات كأس مصر للسيدات بنصف النهائي والنهائي.

وحسمت فرق الأهلي والزمالك والمقاولون ودلفي مقاعدهم في المربع الذهبي من كأس مصر.

ويختتم الموسم المحلي لسيدات الكرة الطائرة بنهاية شهر مارس الجاري عقب ختام مسابقتي الكأس والدوري.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية كالآتي:

نصف النهائي - السبت 14 مارس

الزمالك × دلفي - 8:30 مساء - صالة الاتحاد السكندري

المقاولون × الأهلي - 10:30 مساء - صالة الاتحاد السكندري

الأحد 15 مارس

خاسر (1) × خاسر (2) - 8:30 مساء - تحديد المركز الثالث

فائز (1) × فائز (2) - 10:30 مساء - النهائي

وتقام جميع المباريات على صالة الاتحاد السكندري.

وتوج الزمالك بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الأهلي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.

كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى كرة طائرة - الختام 30 مارس.. الكشف عن جدول الدور النهائي من دوري السيدات اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة 4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر
أخر الأخبار
شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما 23 دقيقة | أمريكا
تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس 24 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي 50 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي 51 دقيقة | رياضة نسائية
مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز: ندرس حيثيات حكم المحكمة الرياضية لاتخاذ طرق الطعن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524486/كرة-طائرة-الكشف-عن-مواعيد-كأس-مصر-للسيدات-حتى-النهائي