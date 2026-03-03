كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات كأس مصر للسيدات بنصف النهائي والنهائي.

وحسمت فرق الأهلي والزمالك والمقاولون ودلفي مقاعدهم في المربع الذهبي من كأس مصر.

ويختتم الموسم المحلي لسيدات الكرة الطائرة بنهاية شهر مارس الجاري عقب ختام مسابقتي الكأس والدوري.

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية كالآتي:

نصف النهائي - السبت 14 مارس

الزمالك × دلفي - 8:30 مساء - صالة الاتحاد السكندري

المقاولون × الأهلي - 10:30 مساء - صالة الاتحاد السكندري

الأحد 15 مارس

خاسر (1) × خاسر (2) - 8:30 مساء - تحديد المركز الثالث

فائز (1) × فائز (2) - 10:30 مساء - النهائي

وتقام جميع المباريات على صالة الاتحاد السكندري.

وتوج الزمالك بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الأهلي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.