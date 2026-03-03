بيراميدز: ندرس حيثيات حكم المحكمة الرياضية لاتخاذ طرق الطعن

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 20:40

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

يدرس نادي بيراميدز في الوقت الحالي حيثيات حكم المحكمة الرياضية لاتخاذ طرق الطعن على قرار أحقية حصول الأهلي على لقب الدوري.

وأعلن النادي الأهلي حصوله على حكم من المحكمة الرياضية يفيد بأحقيته في الحصول على دوري الموسم الماضي.

وقال أحمد وشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي: "نادي بيراميدز تلقى نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في النزاع القانوني الخاص بقضية بطل الدوري المصري بموسم 2024 - 2025".

أخبار متعلقة:
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز

وكشف "الحكم انتهى إلى رفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز والذي استند إلى مسائل إجرائية لا تتفق مع حقيقة القانون واللوائح وتخالف ما هو مستقر عليه من مبادئ قانونية راسخة في التحكيم، دون أن تبحث هيئة التحكيم أصلا في موضوع النزاع ومدى قانونية عدم تطبيق عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية".

واختتم وشاحي تصريحاته "يعكف الفريق القانوني لنادي بيراميدز على دراسة حيثيات الحكم وتقييم الموقف تمهيدا لاتخاذ طرق الطعن المقررة طبقا للوائح في المرحلة المقبلة".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز.

وتقدم بيراميدز بطعن ضد تتويج الأهلي لعدم خصم 3 نقاط من رصيده.

وكان الأهلي قد قرر الانسحاب من مواجهة الزمالك خلال الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وقررت رابطة الأندية في البداية خصم 3 نقاط إضافة إلى نقاط المباراة من رصيد الأهلي.

وعادت الرابطة عن القرار باستخدام بند يتيح للرابطة اتخاذ القرارات المناسبة في حالة القوة القاهرة، وهو ما اعتبرته قد تحقق في تلك الحالة، لأن الوقت لم يكن يسمح باستقدام حكام أجانب بين إقامة القرعة وموعد المباراة، وهو ما يخالف بنود الدوري التي تتيح لأي فريق طلب استقدام حكام أجانب بشرط أن يكون قبل مدة مناسبة من الموعد.

وبعد عدة تأجيلات، قررت المحكمة كما أعلن الأهلي منح النادي اللقب رقم 45 في تاريخه.

الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي بتواجد حسني عبد ربه.. الإسماعيلي يعلن جهازه الفني الجديد جوهر نبيل يناقش رئيس الوزراء في محاور العمل المستقبلية لوزارة الرياضة تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي إبراهيم نور الدين: نعم أخطأت في مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2021
أخر الأخبار
كرة يد - سبورتنج يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر يتمسك بصدارة الدوري 18 دقيقة | كرة يد
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز 34 دقيقة | الدوري المصري
استراحة كأس إسبانيا - برشلونة (2)-(0) أتلتيكو مدريد.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. فرصة من صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر السعودية الودية قد تقام في القاهرة ساعة | منتخب مصر
شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما ساعة | أمريكا
تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524484/بيراميدز-ندرس-حيثيات-حكم-المحكمة-الرياضية-لاتخاذ-طرق-الطعن