النصر يكشف عن إصابة كريستيانو رونالدو

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

أعلن نادي النصر تفاصيل إصابة لاعبه كريستيانو رونالدو.

وأشار النصر إلى أن رونالدو قد أجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفريق الماضية.

وسيبدأ رونالدو برنامجا تأهيليا يخع خلاله للتقييم المستمر حتى عودته للتدريبات الجماعية.

وكانت صحيفة الرياضية قد كشفت عن إمكانية غيابه عن مواجهة نيوم ليحصل على راحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قد يسافر إلى مدريد من أجل عرض نفسه على طبيب آخر.

ويستعد النصر لمواجهة نيوم على ملعب الأول بارك يوم السبت 7 مارس بالجولة 25 من الدوري السعودي.

ويعاني رونالدو من إصابة في العضلة الخلفية منذ المباراة الماضية ضد الفيحاء.

وكان من المقترض أن يلتقي النصر مساء غدا مع الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2 ولكن الاتحاد الآسيوي أجل المباراة بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط حاليا.

ويحتل النصر حاليا النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.

