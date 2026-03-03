حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه رودريجو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشار النادي إلى أن رودريجو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الهلالي للركبة.

وبذلك سيغيب رودريجو عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم وعن المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

رودريجو كان قد عاد من الإصابة مؤخرا وشارك كبديل مع ريال مدريد في مواجهة خيتافي.

وخلال المباراة سقط رودريجو بالدقيقة 66 وتعرض لإصابة قوية ولكنه استكمل المباراة بشكل طبيعي.

في البداية، أفادت إذاعة كوبي صباح الثلاثاء أن رودريجو يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى ويخضع لفحوصات طبية حاليا.

وأوضحت أنه من المرجح ألا يشارك مباراة سلتا فيجو يوم الجمعة.

قبل أن تتضح فيما بعد أن إصابة رودريجو أخطر من المتوقع.

وأضاف التقرير أن ديفيد ألابا وألفارو كاريراس شعرا بإجهاد عضلي عقب لقاء خيتافي، وهناك شكوك حول لحاقهما بلقاء سلتا فيجو.

كما يعاني راؤول أسينسيو أيضا من إنزعاج عضلي وتعد مشاركته في المباراة محل شك.

وكذلك لن يتواجد في لقاء سلتا فيجو كل من كيليان مبابي وجود بيلينجهام وداني سيبايوس وإيدير ميلتاو.

وواصل ريال مدريد السقوط بخسارة جديدة من خيتافي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو بلاعبين فقط من خط الهجوم بالكامل وهما فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا.