حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه رودريجو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشار النادي إلى أن رودريجو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الهلالي للركبة.

وبذلك سيغيب رودريجو عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم وعن المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي "هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال بعد إنقاذ حياة والدته.. بنفيكا يكرم رودريجو صاحب الـ 9 سنوات ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن

رودريجو كان قد عاد من الإصابة مؤخرا وشارك كبديل مع ريال مدريد في مواجهة خيتافي.

وخلال المباراة سقط رودريجو بالدقيقة 66 وتعرض لإصابة قوية ولكنه استكمل المباراة بشكل طبيعي.

في البداية، أفادت إذاعة كوبي صباح الثلاثاء أن رودريجو يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى ويخضع لفحوصات طبية حاليا.

وأوضحت أنه من المرجح ألا يشارك مباراة سلتا فيجو يوم الجمعة.

قبل أن تتضح فيما بعد أن إصابة رودريجو أخطر من المتوقع.

وأضاف التقرير أن ديفيد ألابا وألفارو كاريراس شعرا بإجهاد عضلي عقب لقاء خيتافي، وهناك شكوك حول لحاقهما بلقاء سلتا فيجو.

كما يعاني راؤول أسينسيو أيضا من إنزعاج عضلي وتعد مشاركته في المباراة محل شك.

وكذلك لن يتواجد في لقاء سلتا فيجو كل من كيليان مبابي وجود بيلينجهام وداني سيبايوس وإيدير ميلتاو.

وواصل ريال مدريد السقوط بخسارة جديدة من خيتافي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو بلاعبين فقط من خط الهجوم بالكامل وهما فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا.

ريال مدريد الدوري الإسباني رودريجو
نرشح لكم
ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس
أخر الأخبار
الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم 40 دقيقة | سعودي في الجول
حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي ساعة | الدوري المصري
كاريك: ما يحدث خلال الركنيات فاق الحد.. وبرونو أظهر شخصية حقيقة مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بتواجد حسني عبد ربه.. الإسماعيلي يعلن جهازه الفني الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين 3 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524477/حلم-كأس-العالم-يضيع-إصابة-رودريجو-بقطع-في-الرباط-الصليبي