ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت

بات مستقبل ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد في خطر كبير بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق.

وفاز خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وبحسب موقع ذا أثلتيك، فإن مستقبل أربيلوا في خطر كبير إذا استمرت النتائج السلبية.

وتدهورت علاقة المدرب الإسباني باللاعبين ولا يحظى بالدعم الكامل من الجميع.

وتولى أربيلوا تدريب ريال مدريد خلفا لتشابي ألونسو التي تمت إقالته لسوء النتائج.

ولعب ريال مدريد تحت قيادة أربيلوا 12 مباراة، إذ فاز في 8 وخسر في 4 آخرين ولم يتعادل.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

واتسع الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة صاحب الصدارة إلى 4 نقاط.