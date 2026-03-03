مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 15:33

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

لا تأتي المصائب فرادى على ريال مدريد.. فبعدما خسر أمام خيتافي لأول مرة منذ 18 عاما، يبدو أنه سيخسر مهاجمه رودريجو لفترة.

وشارك الدولي البرازيلي كبديل في مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

في البداية، أفادت إذاعة كوبي صباح الثلاثاء أن رودريجو يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى ويخضع لفحوصات طبية حاليا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري

وأوضحت أنه من المرجح ألا يشارك مباراة سلتا فيجو يوم الجمعة.

بعدها ذكرت الإذاعة الإسبانية أن إصابة رودريجو تبدو خطيرة.

وأضاف التقرير أن ديفيد ألابا وألفارو كاريراس شعرا بإجهاد عضلي عقب لقاء خيتافي، وهناك شكوك حول لحاقهما بلقاء سلتا فيجو.

كما يعاني ماركو أسينسيو أيضا من إنزعاج عضلي وتعد مشاركته في المباراة محل شك.

وكذلك لن يتواجد في لقاء سلتا فيجو كل من كيليان مبابي وجود بيلينجهام وداني سيبايوس وإيدير ميلتاو.

وواصل ريال مدريد السقوط بخسارة جديدة من خيتافي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد رودريجو
نرشح لكم
حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس
أخر الأخبار
الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم 41 دقيقة | سعودي في الجول
حلم كأس العالم يضيع.. إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي ساعة | الدوري المصري
كاريك: ما يحدث خلال الركنيات فاق الحد.. وبرونو أظهر شخصية حقيقة مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بتواجد حسني عبد ربه.. الإسماعيلي يعلن جهازه الفني الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين 3 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524472/مصائب-ريال-مدريد-لا-تأتي-فرادى-إصابة-قوية-لرودريجو-وشكوك-حول-3-آخرين