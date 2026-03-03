مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين

لا تأتي المصائب فرادى على ريال مدريد.. فبعدما خسر أمام خيتافي لأول مرة منذ 18 عاما، يبدو أنه سيخسر مهاجمه رودريجو لفترة.

وشارك الدولي البرازيلي كبديل في مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

في البداية، أفادت إذاعة كوبي صباح الثلاثاء أن رودريجو يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى ويخضع لفحوصات طبية حاليا.

وأوضحت أنه من المرجح ألا يشارك مباراة سلتا فيجو يوم الجمعة.

بعدها ذكرت الإذاعة الإسبانية أن إصابة رودريجو تبدو خطيرة.

وأضاف التقرير أن ديفيد ألابا وألفارو كاريراس شعرا بإجهاد عضلي عقب لقاء خيتافي، وهناك شكوك حول لحاقهما بلقاء سلتا فيجو.

كما يعاني ماركو أسينسيو أيضا من إنزعاج عضلي وتعد مشاركته في المباراة محل شك.

وكذلك لن يتواجد في لقاء سلتا فيجو كل من كيليان مبابي وجود بيلينجهام وداني سيبايوس وإيدير ميلتاو.

وواصل ريال مدريد السقوط بخسارة جديدة من خيتافي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.