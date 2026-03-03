كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية

عبر كريم أحمد لاعب شباب ليفربول عن إعجابه بمحمد صلاح ويتمنى أن يتبع خطاه.

وقال كريم أحمد عبر راديو أون سبورت: "قابلت محمد صلاح بعد إحدى مبارياتي وسألني من أي مكان جئت من مصر وطلب مني الاستمرار في العمل الجاد، أنا أحاول أن أتبع خطاه".

وأضاف "أحاول التركيز على ديني وقضاء وقت أطول مع عائلتي".

وأكمل "بدأت كرة القدم في فريق والدي كان يدربه، أعجب بي كشاف من ليفربول وطلب مني الانضمام له في سن السابعة أو الثامنة ووافقت".

وكشف "من الأسباب الرئيسية للانتقال إلى ليفربول هو قربه من منزلي".

وتابع "تشجيع الزمالك أو الأهلي؟ كنت مشجعا لليفربول منذ الصغر حتى الآن، جدتي تشجع الأهلي وجدي زملكاوي، أحاول البقاء في المنتصف، أشاهد الكرة المصرية في منزل جدي".

واستمر "أتعلم اللغة العربية، وأسمع كلمة "أرجع" كثيرا مع المنتخب".

وأردف "لا توجد لغة في كرة القدم، الموهبة تتحدث، زملائي في المنتخب يتحدثون الإنجليزية ولهذا التواصل أصبح أسهل".

وواصل "لم أسمع أنني كنت قريبا للانضمام للمنتخب في كأس العالم للشباب الذي أقيم في تشيلي، لا أنظر إلى الخلف، لكن أحاول التحسن".

وعن غيابه بسبب الإصابة قال: "شعوري جيدا بالعودة للملاعب بعد غياب 5 أشهر بسبب إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، لم أشعر بالرهبة بعد اللعب مجددا، هذا المكان الذي يجب أن أكون فيه".

وأوضح "أحاول تحويل الضغط إلى حماس في ليفربول لأن هناك اهتمام بالتفاصيل حتى في تمرير الكرة".

وعن أكاديمية ليفربول قال: "تساعدك في كيفية التعامل في الانتكاسات وتبني شخصية قوية لك".

وعن مركزه المفضل قال: "مركزي المفضل هو صانع الألعاب، لكن لعبت في جميع المراكز الهجومية بالإضافة إلى وسط الملعب".

وشدد "سيكون من الصعب اللعب مع الفريق الأول لليفربول لأنه من الأفضل في العالم، لكن علي التطور والتحسن".

وأردف "لست مهتما بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ربما سأهتم بها في يوم ما، وأركز على الحياة الواقعية".

وعن مستقبله بعد 5 أعوام قال: "أرى نفسي ألعب في أعلى مستوى مع وكذلك مع المنتخب، لكن أركز أكثر على اللحظة الحالية".

وعن توقعه لبطل الدوري الإنجليزي قال: "أعتقد أن مانشستر سيتي سيتوج بالبطولة".

وعن نقطة ضعفه التي يريد تحسينها قال: "أحاول تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف".

وأكمل "أتمنى التتويج بكأس العالم مع مصر".

وكشف "كرة القدم في مصر تعتمد على الجانب البدني والحماس أكثر من الكرة الإنجليزية".

وأتم "سأقدم كل ما لدي من أجل قميص منتخب مصر، لكن لا أعد بالتتويج بأي بطولة".

وتعادل منتخب مصر للشباب أمام نظيره العراقي وديا بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة مساء الثلاثاء، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك كريم أحمد المنضم لمنتخب مصر، كبديل خلال أحداث المباراة.