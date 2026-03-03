قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعد برشلونة لمهمة انتحارية من أجل تعويض الخسارة 0-4 في لقاء الذهاب.

وشهدت القائمة غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق بسبب إصابته في العين.

أخبار متعلقة:
مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رغم فوزه 8-0.. فلامنجو يعلن إقالة فيليبي لويس أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا

كما يغيب فرينكي دي يونج للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة عضلية.

جائت القائمة كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - روني بردجي - ماركوس راشفورد.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
نرشح لكم
ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري
أخر الأخبار
بتواجد حسني عبد ربه.. الإسماعيلي يعلن جهازه الفني الجديد 38 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا في خطر كبير.. وعلاقته باللاعبين تدهورت 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى.. إصابة قوية لرودريجو وشكوك حول 3 آخرين 53 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
جوهر نبيل يناقش رئيس الوزراء في محاور العمل المستقبلية لوزارة الرياضة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524469/قائمة-برشلونة-غياب-ليفاندوفسكي-أمام-أتليتكو-مدريد