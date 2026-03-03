قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 14:34
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويستعد برشلونة لمهمة انتحارية من أجل تعويض الخسارة 0-4 في لقاء الذهاب.
وشهدت القائمة غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق بسبب إصابته في العين.
كما يغيب فرينكي دي يونج للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة عضلية.
جائت القائمة كالتالي:
الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.
الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.
الوسط: بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي.
الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - روني بردجي - ماركوس راشفورد.
