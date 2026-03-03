تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي

ذكرت شبكة نسمة سبور أن يان ساس صانع ألعاب الترجي أصبح جاهزا لخوض المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني للترجي يدرس إشراكه في مباراة مستقبل المرسى السبت المقبل أو إراحته لمواجهة الأهلي يوم 15 مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف التقرير أن يوسف المساكني سيعود إلى قائمة الترجي في مواجهة مستقبل المرسى بعد انتظامه في التدريبات.

كما سيكون الظهير الأيمن إبراهيما كايتا متاحا للمدرب باتريس بوميل بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.