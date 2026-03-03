إبراهيم نور الدين: نعم أخطأت في مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2021

أوضح إبراهيم نور الدين الحكم السابق أنه أخطأ في عدم احتساب هدف للأهلي أمام طلائع الجيش في موسم 2020-2021.

وقال إبراهيم نور الدين عبر قناة النهار: "أخطأت في عدم احتساب كرة ياسر إبراهيم هدفا في طلائع الجيش موسم 2020-2021، وتأكدت من الأمر بعد المباراة".

وأكمل "من واجبات الحكم المساعد أن يشير إلى تخطي الكرة خط المرمى، لكنه لم يخبرني".

وتابع الحكم المعتزل "أنا أتحمل الخطأ لأنني حكم المباراة وصاحب القرار الأول والأخير".

وأضاف "الخطأ تسبب في خسارة الأهلي لقب الدوري؟ بالتأكيد هناك أخطاء أخرى تسببت في فوز الأهلي بالدوري سابقا".

وأتم "المسؤولون يحاولون الوصول للحكام من أجل منحهم رشوة، لكن هذا يعتبر خط أحمر بالنسبة للحكام المصريين".

ومنذ اعتزال نور الدين إدارة المباريات تحكيميا، تولى منصب المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد الكرة ثم أعلن رحيله.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري وقتها.