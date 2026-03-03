إبراهيم نور الدين: نعم أخطأت في مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2021

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

أوضح إبراهيم نور الدين الحكم السابق أنه أخطأ في عدم احتساب هدف للأهلي أمام طلائع الجيش في موسم 2020-2021.

وقال إبراهيم نور الدين عبر قناة النهار: "أخطأت في عدم احتساب كرة ياسر إبراهيم هدفا في طلائع الجيش موسم 2020-2021، وتأكدت من الأمر بعد المباراة".

وأكمل "من واجبات الحكم المساعد أن يشير إلى تخطي الكرة خط المرمى، لكنه لم يخبرني".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا

وتابع الحكم المعتزل "أنا أتحمل الخطأ لأنني حكم المباراة وصاحب القرار الأول والأخير".

وأضاف "الخطأ تسبب في خسارة الأهلي لقب الدوري؟ بالتأكيد هناك أخطاء أخرى تسببت في فوز الأهلي بالدوري سابقا".

وأتم "المسؤولون يحاولون الوصول للحكام من أجل منحهم رشوة، لكن هذا يعتبر خط أحمر بالنسبة للحكام المصريين".

محمد بسام يكشف حقيقة الهدف الملغى للأهلى

ومنذ اعتزال نور الدين إدارة المباريات تحكيميا، تولى منصب المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد الكرة ثم أعلن رحيله.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري وقتها.

إبراهيم نور الدين الزمالك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
جوهر نبيل يناقش رئيس الوزراء في محاور العمل المستقبلية لوزارة الرياضة تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي بني عبيد لـ في الجول: نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد غزل المحلة يعرب عن استيائه من أداء طاقم التحكيم أمام الاتحاد السكندري هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي
أخر الأخبار
قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي أمام أتليتكو مدريد 4 دقيقة | الدوري الإسباني
جوهر نبيل يناقش رئيس الوزراء في محاور العمل المستقبلية لوزارة الرياضة 16 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: المساكني ويان ساس يعودان للترجي قبل مواجهة الأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم نور الدين: نعم أخطأت في مباراة الأهلي وطلائع الجيش 2021 ساعة | الدوري المصري
الرياضية: أجانب اتحاد جدة جاهزون للدربي ساعة | سعودي في الجول
على غرار الذهاب.. الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباريات إياب المسابقات الآسيوية ساعة | آسيا
بني عبيد لـ في الجول: نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد 2 ساعة | الدوري المصري
إصابة جديدة في صفوف الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524466/إبراهيم-نور-الدين-نعم-أخطأت-في-مباراة-الأهلي-وطلائع-الجيش-2021