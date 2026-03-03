الرياضية: أجانب اتحاد جدة جاهزون للدربي

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

ملعب الجوهرة المشعة

تأكدت جاهزية كل لاعبي اتحاد جدة الأجانب قبل مواجهة أهلي جدة في دربي المدينة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم اتحاد جدة بأهلي جدة ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن جاهزية اللاعبين لمباراة الجمعة تأكدت بعد تدريب الاثنين.

ويمتلك اتحاد جدة 12 لاعبًا أجنبيًا بإمكانهم المشاركة محليًا، ويقتصر دور المدافع الكاميروني ستيفان كيلر على المسابقات الآسيوية.

وأضاف التقرير أن عوض الناشري اكتفى بأداء التمارين في صالة الجيمانزيوم، في إطار برنامج تأهيله لتجاوز إصابته الأخيرة، التي تعرّض لها أمام الحزم ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة.

وبدأ اتحاد جدة تحضيراته الفعلية لمواجهة أهلي جدة، بعد اكتفاء اللاعبين الأساسيين الأحد بأداء تمارين استرجاعية، استهدفت تجنيبهم الإرهاق الناجم عن قلّة عدد الأيام بين المباريات.

وفرض المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مناورةً على نصف مساحة الملعب، طبق خلالها أفكاره التكتيكية قبل ديربي جدة، المقرّر على ملعب الإنماء.

