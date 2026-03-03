على غرار الذهاب.. الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباريات إياب المسابقات الآسيوية

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 12:40

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات منطقة الغرب ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، لأجل غير مسمى.

وذلك بعد تأجيل مباريات الذهاب قبل أيام، بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكشفت جريدة الشرق الأوسط أن هناك إجماع بين الأندية السعودية الـ4 المشاركة في البطولات الآسيوية على ضرورة إقامة مباريات دور الـ16 في دوري النخبة الآسيوي وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 من مواجهة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب.

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين أنه عقد اجتماعاً تنسيقياً بحضور إدارتي المسابقات في الاتحاد ورابطة دوري المحترفين وممثلي الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وأوضح التقرير أن المقترح الذي طُرح خلال الاجتماع يفيد بإقامة مباريات دور الـ16 في دوري النخبة الآسيوي ودوري أبطال آسيا 2 من مواجهة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب، باعتباره أحد الحلول التنظيمية الممكنة.

وأشار التقرير إلى أن المقترح حظي بتأييد جميع الأندية السعودية الحاضرة، في إطار الحرص المشترك على استقرار الجدول وضمان الجاهزية الفنية.

الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات

وشدد التقرير على أن القرار النهائي في هذا الشأن يبقى بيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفع التوصيات ومناقشتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وسيتم إجراء تعديل على جدولة الدوري السعودي بالنسبة لمباريات منتصف الأسبوع المقبل في حال وافقت المسابقات الآسيوية على المقترح السعودي الذي يتعين أيضاً أن يجد موافقة من الأندية الخليجية كما سيتم تحديد موعد المواجهة الواحدة في الوقت الذي يراه الاتحاد الآسيوي.

