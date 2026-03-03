بني عبيد لـ في الجول: نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 12:22

كتب : رضا السنباطي

مباراة القمة - نبيل عماد

يطالب نادي بني عبيد نظيره الزمالك بحق رعاية نبيل عماد المنتقل إلى النجمة السعودي.

وقال هشام رضوان عضو مجلس إدارة بني عبيد لـ FilGoal.com: "نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد نظرا لبيعه للنجمة السعودي حيث تنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على توزيع نسبة 5% من قيمة بيع اللاعب إلى الأندية التي شارك خلالها اللاعب من سن 12 عاما حتى 23عاما".

وأضاف "اللاعب شارك معنا خلال موسم 2015-2016 وتم بيعه للأسيوطي وقتها".

وأتم "ونعد حاليا مذكرة بإثبات مشاركة اللاعب لنا من أجل إرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على حقوقنا وهي نسبة تساوي 10% من قيمة 5% الإجمالية لبيع اللاعب عن موسم 15-16".

وشارك اللاعب لأندية بلدية المحلة وجراند أوتيل وأجا وبني عبيد والأسيوطي بيراميدز تحت سن 23 عاما.

وانتقل نبيل عماد إلى النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك سيحصل على مليون دولار تشمل الحوافز مع تنازل اللاعب عن مستحقاته.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

