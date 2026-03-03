إصابة جديدة في صفوف الهلال

انضم الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الهلال إلى قائمة مصابي الأزرق، بعد شعوره بآلام في الكتف، حسبما أعلن النادي.

وبسبب تلك الآلام ارتاد بوابري عيادة النادي الطبية، تزامنًا مع خوض الفريق حصة تدريبية بعد راحة تلت الانتصار على الشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

يذكر أن بوابري انضم للهلال في فترة الانتقالات الشتوية قادما من نيوم.

في الوقت ذاته، واصل الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع حسان تمبكتي تنفيذ برنامجهما التدريبي في صالة الإعداد البدني، إضافة إلى الركض، وأداء تمارين لياقية بالكرة.

وكشف الهلال عن مشاركة التركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع، ومحمد الربيعي، حارس المرمى، في الجزء الأول من الحصة، قبل المغادرة لمواصلة برنامجهما التأهيلي.

وفتح الفريق العاصمي ملف تحضيراته لمواجهة النجمة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 25.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب، متخلفًا عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط.

