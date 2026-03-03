الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

صلاح - مصر - السعودية -

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المنتخب السعودي قد يواجه نظيره المصري وديا في القاهرة بدلا من قطر يوم 26 مارس الجاري في حالة استمرار الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

ومن المفترض أن يلتقي منتخب مصر بنظيره السعودي في استاد أحمد بن علي بقطر أواخر هذا الشهر، لكن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر

وأعد الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي مجموعة من الخيارات البديلة تحسُّبًا لإلغاء المعسكر الإعدادي الذي تستضيفه الدوحة نهاية مارس الجاري، حسب التقرير.

ويخوض الأخضر في الدوحة مباراتين وديتين أمام نظيريه المصري في 26 مارس والصربي في 30 من الشهر ذاته.

وأكد اتحاد الكرة السعودي أن المعسكر لا يزال قائمًا حتى الآن، وأنه يتابع الأمر بالتنسيق مع نظيره القطري والجهات المعنية، وسيعلن عن أي مستجدات في حينه.

وأضاف التقرير أن الاتحاد السعودي طرح خيارات بديلة منها إجراء المواجهة الودية مع المنتخب المصري في القاهرة، والتنسيق لإجراء المواجهة مع صربيا في مدينة جدة.

يذكر أن عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس انطلقت الأسبوع الماضي، قبل أن تندلع الأحداث الساخنة في منطقة الشرق الأوسط.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن طرح تذاكر مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراتي مصر كالآتي:

الفئة الأولى: 400 ريال قطري (5250 جنيها)

الفئة الثانية: 200 ريال قطري (2630 جنيها)

الفئة الثالثة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ذوي الإعاقة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

Image

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

مصر قطر السعودية
