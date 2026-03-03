مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

خوسيه بوردالاس

أوضح خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي أن تدخل أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد على دييجو ريكو كان واضحا، وأن المباراة كانت الأصعب لفريقه.

وفاز خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "تدخل أنطونيو روديجير على دييجو ريكو؟ لن أعلق، لقد رأيتم ذلك، الأمر كان واضحا، هذا الفوز يجب أن يمنحنا الثقة، لم نحقق شيئا بعد، ولا يزال أمامنا الكثير على المحك".

وأضاف "الفوز على ريال مدريد بعد 20 عاما دون تحقيق الانتصار يوضح مدى صعوبة الأمر، لسنا وحدنا، العديد من الفرق تمضي سنوات دون أن تتمكن من الفوز عليه".

وأتم "الجميع يعرف الصعوبات أمام ريال مدريد، لعبنا بـ 4 لاعبين وصلوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، هناك لاعبان لم يشاركان كثيرا مع فرقهم، ربما كانت المباراة الأصعب نظرا لما حدث، سعيد للغاية باللاعبين".

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

واتسع الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة صاحب الصدارة إلى 4 نقاط.

