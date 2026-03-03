كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري

أعلن نادي كالمار السويدي يوم الثلاثاء ضم المدافع المغربي أشرف داري قادما من الأهلي.

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

وأوضح النادي السويدي عبر موقعه: "وقع أشرف داري عقد إعارة من النادي الأهلي يمتد حتى الصيف المقبل".

سيرتدي أشرف داري القميص رقم 20 مع كالمار.

وقال المغربي لموقع ناديه الجديد: "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا. أتطلع بشدة للتعرف على زملائي الجدد واللعب أمام الجماهير".

وأضاف "أعلم أن كالمار يملك تاريخًا عريقًا، وسأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق. أتمنى أن نحقق أشياء رائعة معًا ونحصد نتائج جيدة في الدوري السويدي".

فيما قال ماتس وينبلاد المدير الرياضي لنادي كالمار: "نشعر بسعادة كبيرة لتمكننا من التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بخصوص أشرف. إنه يتمتع بخبرات كبيرة، وهذا أحد الأمور التي كنا نبحث عنها.

وأتم "داري مدافع سريع جدًا وذو قدرات بدنية عالية، كما يتميز بإجادة اللعب بالرأس دفاعيًا وهجوميًا. سيكون من المثير جدًا رؤيته بقميص كالمار".

وينطلق الدوري السويدي يوم 4 أبريل المقبل.

وقرر الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري من قائمة الفريق وذلك من أجل إتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي آخر.

وحسم كالمار تأهله إلى الدوري السويدي الممتاز بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدرجة الثانية وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي رفع اسم أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.