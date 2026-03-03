كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

أشرف داري - كالمار السويدي

أعلن نادي كالمار السويدي يوم الثلاثاء ضم المدافع المغربي أشرف داري قادما من الأهلي.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

وأوضح النادي السويدي عبر موقعه: "وقع أشرف داري عقد إعارة من النادي الأهلي يمتد حتى الصيف المقبل".

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: كالمار يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم أشرف داري على سبيل الإعارة فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين والد أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة تعرضه لإصابة جديدة

سيرتدي أشرف داري القميص رقم 20 مع كالمار.

وقال المغربي لموقع ناديه الجديد: "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا. أتطلع بشدة للتعرف على زملائي الجدد واللعب أمام الجماهير".

وأضاف "أعلم أن كالمار يملك تاريخًا عريقًا، وسأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق. أتمنى أن نحقق أشياء رائعة معًا ونحصد نتائج جيدة في الدوري السويدي".

فيما قال ماتس وينبلاد المدير الرياضي لنادي كالمار: "نشعر بسعادة كبيرة لتمكننا من التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بخصوص أشرف. إنه يتمتع بخبرات كبيرة، وهذا أحد الأمور التي كنا نبحث عنها.

وأتم "داري مدافع سريع جدًا وذو قدرات بدنية عالية، كما يتميز بإجادة اللعب بالرأس دفاعيًا وهجوميًا. سيكون من المثير جدًا رؤيته بقميص كالمار".

وينطلق الدوري السويدي يوم 4 أبريل المقبل.

وقرر الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري من قائمة الفريق وذلك من أجل إتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي آخر.

وحسم كالمار تأهله إلى الدوري السويدي الممتاز بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدرجة الثانية وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي رفع اسم أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.

الأهلي أشرف داري كالمار السويدي
نرشح لكم
بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله السيلية القطري يعلن ضم مايكل أنطونيو فوت ميركاتو: كالمار يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم أشرف داري على سبيل الإعارة الدوري العربي الخامس في مسيرته.. أجايي إلى الكرامة السوري تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون تقرير: سيجاور ديباي.. لينجارد يقترب من كورينثيانز البرازيلي
أخر الأخبار
إصابة جديدة في صفوف الهلال 12 دقيقة | سعودي في الجول
الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر 15 دقيقة | منتخب مصر
مدرب خيتافي: تدخل روديجير على ريكو كان واضحا.. ومباراة ريال مدريد الأصعب 22 دقيقة | الدوري الإسباني
كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري 39 دقيقة | ميركاتو
فوت ميركاتو: الركراكي يستعد لفسخ تعاقده مع المنتخب المغربي.. ووهبي يخلفه 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
غزل المحلة يعرب عن استيائه من أداء طاقم التحكيم أمام الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
رغم فوزه 8-0.. فلامنجو يعلن إقالة فيليبي لويس ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الثلاثاء 3 مارس.. برشلونة ضد أتلتيكو في الكأس وليفربول في الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524459/كالمار-السويدي-يعلن-ضم-أشرف-داري