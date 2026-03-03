غزل المحلة يعرب عن استيائه من أداء طاقم التحكيم أمام الاتحاد السكندري

أعرب نادي غزل المحلة عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم بقيادة وائل فرحان، خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري من قرارات مؤثرة كان لها بالغ الأثر على نتيجة اللقاء.

عاد الاتحاد السكندري لتحقيق الانتصارات مرة أخرى بالفوز على منافسه غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء بيان نادي غزل المحلة كالتالي:

تعرب شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استيائها الشديد من أداء طاقم التحكيم خلال مباراة الفريق أمام نادي الاتحاد السكندري الشقيق، بقيادة الحكم وائل فرحان، وما شهدته من قرارات مؤثرة كان لها بالغ الأثر على نتيجة اللقاء.

أولا أحداث الشوط الأول

إلغاء هدف صحيح لصالح غزل المحلة بداعي التسلل على لاعبنا جيمي موانجا، رغم وضوح اللعبة ووجود مدافع الخصم في وضعية تغطية سليمة تنفي وجود أي حالة تسل.

وقد أكدت الاستوديوهات التحليلية وعدد من خبراء التحكيم أحقية الهدف بالاحتساب، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول قرار الإلغاء.

كما تغاضى طاقم التحكيم وتقنية الفيديو عن مراجعة تدخل قوي على قدم لاعبنا أحمد العش، في لعبة كانت وفقًا لنصوص القانون تستوجب الطرد المباشر حفاظًا على سلامة اللاعبين، إلا أنه لم يتم احتساب مخالفة في تلك الواقعة.

ثانيا أحداث الشوط الثاني

إشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه لاعبنا محمود مجدي، في لعبة بمنتصف الملعب لا تستوجب احتساب مخالفة من الأساس، فضلًا عن عدم ارتقائها إلى مستوى الإنذار، وهو ما أكدته التحليلات الفنية وآراء عدد من خبراء التحكيم عقب اللقاء.

وتؤكد شركة غزل المحلة أن تكرار القرارات التحكيمية المؤثرة ضد الفريق خلال المباريات الأخيرة لا سيما مباراة زد، والتي شهدت أيضًا إلغاء هدف صحيح لصالح غزل المحلة، يثير حالة من القلق والاستياء، خاصة في ظل الأخطاء التي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

إن غزل المحلة، بجماهيره الكبيرة وتاريخه العريق، يطالب بضرورة وضع حد لمثل هذه الأخطاء التي تمس نزاهة المسابقة وتكافؤ الفرص بين الأندية.

وتعلن الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي، وضمان تحقيق العدالة داخل الملعب.

ويستمر غزل المحلة في سلسلة تحقيق النتائج السلبية للمباراة الثامنة على التوالي.

ولم يعرف فريق علاء عبد العال الفوز مطلقا في بطولة الدوري لثامن مباراة تواليا، إذ تعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.

وتعادل المحلة مع زد وطلائع الجيش ومودرن سبورت وحرس الحدود.

وخسر المحلة من وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والآن الاتحاد السكندري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 20 في المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 18 في المركز الـ 15.