رغم فوزه 8-0.. فلامنجو يعلن إقالة فيليبي لويس

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو إقالة فيليبي لويس المدير الفني للفريق رغم الفوز على مادوريرا 8-0.

ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب إقالة المدرب البرازيلي، إلا أن فلامنجو قرر إقالة ديوجو ليناريس المعد البدني وإيفان بالانكو المدرب المساعد.

وتمنى النادي التوفيق في مسيرة فيليبي لويس.

وتوج فيليبي لويس بـ 7 بطولات مع الفريقه منذ توليه المسؤولية في 2024.

ودرب لويس الفريق في 99 مباراة وفاز في 62 مباراة وتعادل 21 وخسر 16.

وسجل فريقه 182 هدفا واستقبلت شباكه 76 هدفا.

وخسر فلامنجو في السوبر المحلي أمام كورينثيانز بهدفين دون رد، وأيضا السوبر القاري من لانوس الأرجنتيني ذهابا وإيابا 4-2.

فيليبي لويس فلامنجو
