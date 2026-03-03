رغم فوزه 8-0.. فلامنجو يعلن إقالة فيليبي لويس
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 10:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي فلامنجو إقالة فيليبي لويس المدير الفني للفريق رغم الفوز على مادوريرا 8-0.
ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب إقالة المدرب البرازيلي، إلا أن فلامنجو قرر إقالة ديوجو ليناريس المعد البدني وإيفان بالانكو المدرب المساعد.
وتمنى النادي التوفيق في مسيرة فيليبي لويس.
وتوج فيليبي لويس بـ 7 بطولات مع الفريقه منذ توليه المسؤولية في 2024.
ودرب لويس الفريق في 99 مباراة وفاز في 62 مباراة وتعادل 21 وخسر 16.
وسجل فريقه 182 هدفا واستقبلت شباكه 76 هدفا.
وخسر فلامنجو في السوبر المحلي أمام كورينثيانز بهدفين دون رد، وأيضا السوبر القاري من لانوس الأرجنتيني ذهابا وإيابا 4-2.
نرشح لكم
دي لا فوينتي: نجري محادثات حاليا لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين من قطر يويفا يصدر بيانا حول موقف مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين تقرير: خمس مدن مرشحة لاستضافة مباراة كأس فيناليسيما بدلا من لوسيل ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على أورلاندو بالدوري الأمريكي كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر منافس مصر - "لا نتطلع لخوض البطولة".. إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل مجددا مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي وصف خصمه بـ "الوقح".. نيمار يسجل هدفين ويقود سانتوس لأول انتصار في الدوري البرازيلي
أخر الأخبار
إصابة جديدة في صفوف الهلال 35 دقيقة | سعودي في الجول