مواعيد مباريات الثلاثاء 3 مارس.. برشلونة ضد أتلتيكو في الكأس وليفربول في الدوري
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 10:21
كتب : FilGoal
تقام مباراة إياب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتلعب مباريات الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون في المباراة الأقوى في الجولة.
كأس ملك إسبانيا
برشلونة × أتلتيكو مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على تطبيق شاهد.
الدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1
بورنموث × برينتفورد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 2.
