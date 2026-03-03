مواعيد مباريات الثلاثاء 3 مارس.. برشلونة ضد أتلتيكو في الكأس وليفربول في الدوري

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 10:21

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

تقام مباراة إياب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتلعب مباريات الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون في المباراة الأقوى في الجولة.

طالع كافة مباريات والقنوات الناقلة من هنا

كأس ملك إسبانيا

برشلونة × أتلتيكو مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على تطبيق شاهد.

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1

بورنموث × برينتفورد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

