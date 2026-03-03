أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا

أشعل أودينيزي صراع البقاء في الدوري الإيطالي بالفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27.

وسجل كريستيان كاباسيلي وكينيان ديفيس وآدم بوكسا أهداف أودينيزي.

وعاد أودينيزي لتحقيق الفوز بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية في الكالتشيو من ليتشي وساسولو وبولونيا.

أما فيورنتينا، فخسر بعد فوزين متتاليين في الدوري على كومو وبيزا وقبلها تعادل مع تورينو.

واشتعل صراع البقاء في الدوري بهذه النتيجة، إذ هناك 3 فرق تمتلك نفس الرصيد من النقاط 24 نقطة.

ويتواجد فيورنتينا في المركز الـ 16 في جدول الترتيب بالتساوي مع كريمونيزي الـ 17، وليتشي الـ 18 وهو المركز المؤدي لدوري الدرجة الثانية.