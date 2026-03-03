أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 01:23
كتب : FilGoal
أشعل أودينيزي صراع البقاء في الدوري الإيطالي بالفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27.
وسجل كريستيان كاباسيلي وكينيان ديفيس وآدم بوكسا أهداف أودينيزي.
وعاد أودينيزي لتحقيق الفوز بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية في الكالتشيو من ليتشي وساسولو وبولونيا.
أما فيورنتينا، فخسر بعد فوزين متتاليين في الدوري على كومو وبيزا وقبلها تعادل مع تورينو.
واشتعل صراع البقاء في الدوري بهذه النتيجة، إذ هناك 3 فرق تمتلك نفس الرصيد من النقاط 24 نقطة.
ويتواجد فيورنتينا في المركز الـ 16 في جدول الترتيب بالتساوي مع كريمونيزي الـ 17، وليتشي الـ 18 وهو المركز المؤدي لدوري الدرجة الثانية.
نرشح لكم
بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد حساب الدوري الإنجليزي يتخذ موقفا حاسما بعد سخريته من فيكاريو تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا