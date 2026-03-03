معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن سبب طرد فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.

فرانكو ماستانتونو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وخسر ريال مدريد من خيتافي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتعرض ماستانتونو للطرد في الدقيقة 94 بعد حصوله على بطاقة حمراء بماشرة.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني تقرير الحكم والذي كشف عن سبب طرد اللاعب الأرجنتيني.

وفقا لتقرير الحكم فإن ماستانتونو وجه إلى الحكم إهانة لفظية مباشرة إذ قال له: "لأنه توجه نحوي وصرخ بصوت عالٍ موجهًا الكلام لي مرتين بالعبارة التالية: "يا له من عار، يا له من عارٍ ، تافه لعين".

وأصبح اللاعب معرض للإيقاف لمدة طويلة بسبب إهانة الحكم وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

الهزيمة كانت هي الأولى لريال مدريد من خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو منذ عام 2008.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.