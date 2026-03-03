أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 00:57

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن فريقه قادر على العودة رغم اتساع فارق النقاط مع برشلونة.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يزال أمامنا 36 نقطة، وهدفنا الوحيد هو القتال من أجلها، لن يستسلم أحد، هذا هو ريال مدريد، وفارق الأربع نقاط نعتقد أننا قادرون على تقليصه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أربيلوا: لا يوجد وقت محدد لعودة مبابي.. وفينيسيوس لاعب حاسم أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية 

وواصل: "أتيحت لنا فرص أكثر من خيتافي وبإمكاننا تقديم أداء أفضل، لقد كانت مباراة حاولنا فيها التسجيل منذ الدقيقة الأولى، أتيحت لنا عدة فرص كنا نستحق التسجيل فيها ومن الواضح أن خيتافي قدم أداء رائعًا".

وأكمل: "تبقى لنا 36 نقطة وهدفنا هو الحصول عليهم بالكامل، أعلم أن الأمور تبدو قاتمة بعد الهزيمة ولا يوجد الكثير من الأمل عندما تخسر بهذه الطريقة".

وتابع: "أرى أن لدينا لاعبين رائعين وفريقًا رائعًا، أعتقد أن هدفنا هو مواصلة التحسن وأعتقد أننا، مع إدراكنا للانتقادات، كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو".

وشدد: "كانت هذه المباراة مختلفة عن مباراة بامبلونا، عانينا أمام فريق ذي نزعة دفاعية قوية، صحيح أننا نميل للبحث عن فينيسيوس، لكن كان ينبغي أن نكون قادرين على خلق فرص هجومية من كلا الجانبين، لكن حسنًا، سمح الحكم بتكتيكات إضاعة الوقت وخيتافي يفعل ما يسمح له به".

وكشف: "دخول هاوسن كان بسبب إصابة طفيفة لألابا ولرغبتنا أن نكون أكثر شراسة في بناء الهجمات مع قلبي الدفاع، أما دخول كارباخال منحنا مزيدًا من الاتساع على الأطراف، أفهم سبب استهجان الجماهير لاستبدال تياجو، لكنه قدم مباراة رائعة ويجب أن يكون سعيدًا بأدائه، لم يكن استبداله بسبب الأداء بل على العكس تمامًا".

وأتم: "حالات الطرد؟ هذه أمور لا يمكن أن تحدث، لا أعرف ما قاله ماستانتونو للحكم، ولكن إذا طرد فلا بد أن يكون هناك سبب، لم تكن بطاقات كاريراس وهاوسن عن عمد".

واتسع الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة صاحب الصدارة إلى 4 نقاط.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني ألفارو أربيلوا
نرشح لكم
معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) خيتافي فونت: مستقبل برشلونة أهم من طهي المعكرونة وتقطيع اللحم تشكيل ريال مدريد – تياجو أساسي لأول مرة.. ورودريجو بديل أمام خيتافي
أخر الأخبار
أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين ساعة | الدوري الإسباني
بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 2 ساعة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524452/أربيلوا-قادرون-على-تعويض-فارق-الـ-4-نقاط-ولدينا-لاعبين-رائعين