أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن فريقه قادر على العودة رغم اتساع فارق النقاط مع برشلونة.

وفاز خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يزال أمامنا 36 نقطة، وهدفنا الوحيد هو القتال من أجلها، لن يستسلم أحد، هذا هو ريال مدريد، وفارق الأربع نقاط نعتقد أننا قادرون على تقليصه".

وواصل: "أتيحت لنا فرص أكثر من خيتافي وبإمكاننا تقديم أداء أفضل، لقد كانت مباراة حاولنا فيها التسجيل منذ الدقيقة الأولى، أتيحت لنا عدة فرص كنا نستحق التسجيل فيها ومن الواضح أن خيتافي قدم أداء رائعًا".

وأكمل: "تبقى لنا 36 نقطة وهدفنا هو الحصول عليهم بالكامل، أعلم أن الأمور تبدو قاتمة بعد الهزيمة ولا يوجد الكثير من الأمل عندما تخسر بهذه الطريقة".

وتابع: "أرى أن لدينا لاعبين رائعين وفريقًا رائعًا، أعتقد أن هدفنا هو مواصلة التحسن وأعتقد أننا، مع إدراكنا للانتقادات، كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو".

وشدد: "كانت هذه المباراة مختلفة عن مباراة بامبلونا، عانينا أمام فريق ذي نزعة دفاعية قوية، صحيح أننا نميل للبحث عن فينيسيوس، لكن كان ينبغي أن نكون قادرين على خلق فرص هجومية من كلا الجانبين، لكن حسنًا، سمح الحكم بتكتيكات إضاعة الوقت وخيتافي يفعل ما يسمح له به".

وكشف: "دخول هاوسن كان بسبب إصابة طفيفة لألابا ولرغبتنا أن نكون أكثر شراسة في بناء الهجمات مع قلبي الدفاع، أما دخول كارباخال منحنا مزيدًا من الاتساع على الأطراف، أفهم سبب استهجان الجماهير لاستبدال تياجو، لكنه قدم مباراة رائعة ويجب أن يكون سعيدًا بأدائه، لم يكن استبداله بسبب الأداء بل على العكس تمامًا".

وأتم: "حالات الطرد؟ هذه أمور لا يمكن أن تحدث، لا أعرف ما قاله ماستانتونو للحكم، ولكن إذا طرد فلا بد أن يكون هناك سبب، لم تكن بطاقات كاريراس وهاوسن عن عمد".

واتسع الفارق بين ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة صاحب الصدارة إلى 4 نقاط.