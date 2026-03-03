بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ يضغط بقوة من أجل تجديد عقد نجمه الإنجليزي هاري كين، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة في ظل بحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد.

ووفقًا لما أورده فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، فإن النادي البافاري يعمل على حسم ملف تجديد عقد كين خلال الأيام المقبلة، بعد أن أنهى اتفاقه على تمديد عقد قلب الدفاع المطلوب من ريال مدريد دايوت أوباميكانو.

ويرى مسؤولو بايرن أن المهاجم الإنجليزي يمثل حجر أساس في مشروع الفريق، ولا يخططون للتخلي عنه في هذه المرحلة.

المفاوضات مع اللاعب بدأت بالفعل، وتركز على الجوانب المالية والشخصية للوصول إلى اتفاق نهائي.

وكان اسم كين قد تردد في وسائل الإعلام الكتالونية كحل محتمل لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي مستقبلًا، إلا أن واقع عقده الحالي وتألقه الكبير مع بايرن – إذ سجل 30 هدفًا في 24 مباراة بالدوري – يجعل مسألة انتقاله أمرًا بالغ الصعوبة.

أما برشلونة، فعليه مواصلة البحث عن خيارات بديلة لدعم مركز قلب الهجوم، إذ ما زالت الإدارة ترى أن تعزيز الخط الأمامي يمثل أولوية في سوق الانتقالات المقبلة.