هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب

أقر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن ما يفعله فريقه عكس المنطق بعد الفوز على بيراميدز وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام نصر عبر أون سبورت: "رغم الصعوبات المالية في الزمالك، إلا أن هناك لاعبين رائعين في قطاع الناشئين".

وأضاف "يجب الاهتمام بقطاع الناشئين من أجل مستقبل منتخب مصر، بدلًا من إنفاق الملايين على المحترفين".

وأكمل "وجود 5 محترفين يتطلب منظومة متكاملة خارج الملعب، هم يشغلون أماكن لاعبين محليين، لكنني لست ضد المحترفين".

وواصل "المغرب وصل لمستوى مرتفع بسبب الاهتمام بالناشئين".

وتابع "شئنا أم أبينا، فإن نادي الزمالك كبير للغاية، لكنه يمر بأزمات والجميع يعلم ذلك، وإذا حظي الزمالك ببعض الاهتمام، فإن المنظومة الرياضية بأكملها ستستفيد، وعلى الدولة أن تعمل على حل مشكلات الأندية الشعبية".

وشدد "ما يفعله الزمالك عكس المنطق وانتصر على بيراميدز وتصدر الدوري، نؤمن بتجربة جون إدوارد، الاختلاف شيء صحي، لكن الأغلبية العظمى موافقة على التجربة".

واستمر "جون إدوارد أصر على لعب كأس الرابطة بقطاع الناشئين، ونتيجته الزمالك استفاد بـ 7 ناشئين، وهذا نتاج فكر مدير رياضي رائع".

وأتم "على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يولي اهتماما أكبر بقطاع الحكام، في ظل تشكك جميع الأندية في مستوى التحكيم، أسلوبنا لا يعتمد على إصدار البيانات بكثرة، لكن المطلوب أن تكون قرارات الحكام موحّدة في جميع المباريات، وألا يُتخذ قرار في حالة معينة خلال مباراة ما، ثم يُتخذ عكسه في لقاء آخر".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس بالجولة 21 من الدوري على استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من بيراميدز والأهلي.