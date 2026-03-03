هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

هشام نصر

أقر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن ما يفعله فريقه عكس المنطق بعد الفوز على بيراميدز وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام نصر عبر أون سبورت: "رغم الصعوبات المالية في الزمالك، إلا أن هناك لاعبين رائعين في قطاع الناشئين".

أخبار متعلقة:
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز

وأضاف "يجب الاهتمام بقطاع الناشئين من أجل مستقبل منتخب مصر، بدلًا من إنفاق الملايين على المحترفين".

وأكمل "وجود 5 محترفين يتطلب منظومة متكاملة خارج الملعب، هم يشغلون أماكن لاعبين محليين، لكنني لست ضد المحترفين".

وواصل "المغرب وصل لمستوى مرتفع بسبب الاهتمام بالناشئين".

وتابع "شئنا أم أبينا، فإن نادي الزمالك كبير للغاية، لكنه يمر بأزمات والجميع يعلم ذلك، وإذا حظي الزمالك ببعض الاهتمام، فإن المنظومة الرياضية بأكملها ستستفيد، وعلى الدولة أن تعمل على حل مشكلات الأندية الشعبية".

وشدد "ما يفعله الزمالك عكس المنطق وانتصر على بيراميدز وتصدر الدوري، نؤمن بتجربة جون إدوارد، الاختلاف شيء صحي، لكن الأغلبية العظمى موافقة على التجربة".

واستمر "جون إدوارد أصر على لعب كأس الرابطة بقطاع الناشئين، ونتيجته الزمالك استفاد بـ 7 ناشئين، وهذا نتاج فكر مدير رياضي رائع".

وأتم "على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يولي اهتماما أكبر بقطاع الحكام، في ظل تشكك جميع الأندية في مستوى التحكيم، أسلوبنا لا يعتمد على إصدار البيانات بكثرة، لكن المطلوب أن تكون قرارات الحكام موحّدة في جميع المباريات، وألا يُتخذ قرار في حالة معينة خلال مباراة ما، ثم يُتخذ عكسه في لقاء آخر".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس بالجولة 21 من الدوري على استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من بيراميدز والأهلي.

الزمالك الدوري المصري هشام نصر
نرشح لكم
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (2)-(0) غزل المحلة خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد
أخر الأخبار
أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين ساعة | الدوري الإسباني
بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 2 ساعة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524449/هشام-نصر-ما-يفعله-الزمالك-عكس-المنطق-ويجب-تقليل-عدد-الأجانب