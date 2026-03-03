الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري

واصل ريال مدريد السقوط بخسارة جديدة من خيتافي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد خيتافي إلى النقطة 32 في المركز الـ11، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بتياجو بيتارش لأول مرة بشكل أساسي.

تياجو أساسي لأول مرة، وفينيسيوس جونيور يقود هجوم ريال مدريد أمام خيتافي #في_إسبانيا ⚪✅ pic.twitter.com/CG5SWnS50w — FilGoal (@FilGoal) March 2, 2026

أحداث المباراة

خيتافي كان صاحب المبادرة الأولى في المباراة بالدقيقة العاشرة برأسية من ريكو تصدى لها ترنت ألكسندر أرنولد.

ومنع دافيد سوريا حارس خيتافي، فينيسيوس جونيور من التسجيل بانفراد من وسط الملعب.

وكاد أردا جولر أن يسجل بعد مهارة رائعة في الدقيقة 23، ولكن الحارس سوريا تألق في منع الكرة من الدخول.

وتقدم خيتافي بالهدف الأول عن طريق ساتريانو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

video:1

تسديدة على الطائر من مارتن ساتريانو!



الكرة تعانق الزاوية العليا بشباك ريال مدريد 🎯🔥



ساتريانو يتقدم بالنتيجة لخيتافي 0-1، هل سيعود ريال مدريد في الشوط الثاني؟#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_خيتافي pic.twitter.com/72hEdZbL59 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2026

وأجرى ريال مدريد 3 تبديلات في الدقيقة 55 بدخول رودريجو وهاوسن وكارباخال بدلًا من ألابا وتياجو بيتارش وألابا.

وأهدر رودريجر فرصة تسجيل التعادل برأسية في الدقيقة 75.

رودريجو هو الآخر أهدر بغرابة برأسية أخرى في الدقيقة 79.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة 94 للبديل فرانكو ماستانتونو.

وبعد 3 دقائق أشهر الحكم بطاقة جديدة لليسو لاعب خيتافي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو يوم الجمعة 6 مارس، بينما يلتقي خيتافي مع ريال بيتيس.