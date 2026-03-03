الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي خيتافي بالفوز على ريال مدريد

واصل ريال مدريد السقوط بخسارة جديدة من خيتافي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد خيتافي إلى النقطة 32 في المركز الـ11، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.

الفوز كان هو الأول لخيتافي على ريال مدريد منذ عام 2008 على ملعب سانتياجو برنابيو.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد – تياجو أساسي لأول مرة.. ورودريجو بديل أمام خيتافي قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي مواعيد مباريات الإثنين 2 مارس 2026.. الاتحاد ضد المحلة وريال مدريد أمام خيتافي كوبي: دين هاوسن لن يعود أمام خيتافي

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بتياجو بيتارش لأول مرة بشكل أساسي.

أحداث المباراة

خيتافي كان صاحب المبادرة الأولى في المباراة بالدقيقة العاشرة برأسية من ريكو تصدى لها ترنت ألكسندر أرنولد.

ومنع دافيد سوريا حارس خيتافي، فينيسيوس جونيور من التسجيل بانفراد من وسط الملعب.

وكاد أردا جولر أن يسجل بعد مهارة رائعة في الدقيقة 23، ولكن الحارس سوريا تألق في منع الكرة من الدخول.

وتقدم خيتافي بالهدف الأول عن طريق ساتريانو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأجرى ريال مدريد 3 تبديلات في الدقيقة 55 بدخول رودريجو وهاوسن وكارباخال بدلًا من ألابا وتياجو بيتارش وألابا.

وأهدر رودريجر فرصة تسجيل التعادل برأسية في الدقيقة 75.

رودريجو هو الآخر أهدر بغرابة برأسية أخرى في الدقيقة 79.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة 94 للبديل فرانكو ماستانتونو.

وبعد 3 دقائق أشهر الحكم بطاقة جديدة لليسو لاعب خيتافي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو يوم الجمعة 6 مارس، بينما يلتقي خيتافي مع ريال بيتيس.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) خيتافي فونت: مستقبل برشلونة أهم من طهي المعكرونة وتقطيع اللحم تشكيل ريال مدريد – تياجو أساسي لأول مرة.. ورودريجو بديل أمام خيتافي
أخر الأخبار
أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
أربيلوا: قادرون على تعويض فارق الـ 4 نقاط.. ولدينا لاعبين رائعين ساعة | الدوري الإسباني
بايرن يقطع الطريق على برشلونة بشأن هاري كين ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 2 ساعة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524448/الأول-منذ-18-عاما-خيتافي-يفوز-على-ريال-مدريد-ويصعب-موقفه-في-الدوري