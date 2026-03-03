كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما

كشف فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس عن ما يحتاجه لكي يطور من مستواه.

وفرض يوفنتوس التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كان متأخرا 3-1 حتى الدقيقة 78، قبل أن يسجل جيريمي بوجا وفيديريكو جاتي هدفي العودة على ملعب الأولمبيكو.

وقال اللاعب البرتغالي: "سجلت هدفا جميلا، لكنني أكثر سعادة بما فعلناه بعد أن تأخرنا 3-1، لأن الأمر كان أصعب بكثير حينها".

وأضاف "الفريق عمل بجد وأشعر أنه إذا كان هناك فريق يستحق الفوز فهو نحن لأننا صنعنا فرصا محققة".

وأكمل "إخوتي أرسلوا لي فيديو الهدف فور دخولي غرفة الملابس، وقالوا لي أحسنت".

وشدد "أحب المخاطرة وأجرب حظي، أتيحت لي فرص للتسجيل قبل هذا ولم أستغلها، لكن الهدف ساعد الفريق وهذا هو الأهم".

وواصل "أحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف لكي أصل للمستوى التالي، أعمل بجد على هذا الأمر في التدريبات، أنا أول من ينزعج عندما لا أسجل".

وأتم "يجب أن أكون أول مدافع وأبدأ بالضغط وأدخل في الالتحامات، سباليتي يطلب مني أن ألعب من أجل الفريق".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن روما صاحب المركز الرابع.

