كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 00:15

كتب : FilGoal

فرانسيسكو كونسيساو - يوفنتوس

كشف فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس عن ما يحتاجه لكي يطور من مستواه.

وفرض يوفنتوس التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كان متأخرا 3-1 حتى الدقيقة 78، قبل أن يسجل جيريمي بوجا وفيديريكو جاتي هدفي العودة على ملعب الأولمبيكو.

وقال اللاعب البرتغالي: "سجلت هدفا جميلا، لكنني أكثر سعادة بما فعلناه بعد أن تأخرنا 3-1، لأن الأمر كان أصعب بكثير حينها".

أخبار متعلقة:
بعد ماكيني.. سكاي: يوفنتوس يقترب من تجديد عقد فلاهوفيتش "السحر مستمر".. يوفنتوس يجدد عقد ماكيني مباراة الـ 6 أهداف.. جاتي ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ضد روما في الوقت القاتل مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو

وأضاف "الفريق عمل بجد وأشعر أنه إذا كان هناك فريق يستحق الفوز فهو نحن لأننا صنعنا فرصا محققة".

وأكمل "إخوتي أرسلوا لي فيديو الهدف فور دخولي غرفة الملابس، وقالوا لي أحسنت".

وشدد "أحب المخاطرة وأجرب حظي، أتيحت لي فرص للتسجيل قبل هذا ولم أستغلها، لكن الهدف ساعد الفريق وهذا هو الأهم".

وواصل "أحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف لكي أصل للمستوى التالي، أعمل بجد على هذا الأمر في التدريبات، أنا أول من ينزعج عندما لا أسجل".

وأتم "يجب أن أكون أول مدافع وأبدأ بالضغط وأدخل في الالتحامات، سباليتي يطلب مني أن ألعب من أجل الفريق".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن روما صاحب المركز الرابع.

روما يوفنتوس فرانسيسكو كونسيساو
نرشح لكم
من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد حساب الدوري الإنجليزي يتخذ موقفا حاسما بعد سخريته من فيكاريو تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا
أخر الأخبار
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 10 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 24 دقيقة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 58 دقيقة | الدوري المصري
8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524447/كونسيساو-هذا-ما-أحتاجه-لتطوير-مستواي-وكنا-نستحق-الفوز-على-روما