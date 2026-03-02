مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 23:51

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي.

ونشر الزمالك بيانا حول الأمر جاء كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماء صادقا وحرصا دائما على رفعة كيان الزمالك العظيم.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مثمنا ما بذله من عطاء مخلص، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دور بارز في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.

كما يتمنى مجلس الإدارة لممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة.

May be an image of text

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس بالجولة 21 من الدوري على استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من بيراميدز والأهلي.

