8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة

الإثنين، 02 مارس 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

عاد الاتحاد السكندري لتحقيق الانتصارات مرة أخرى بالفوز على منافسه غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أبو بكر لياي ويسري وحيد ثنائية زعيم الثغر.

وكان الاتحاد السكندري قد خسر في المباراة الماضية أمام بتروجت بهدف دون رد.

ويستمر غزل المحلة في سلسلة تحقيق النتائج السلبية للمباراة الثامنة على التوالي.

ولم يعرف فريق علاء عبد العال الفوز مطلقا في بطولة الدوري لثامن مباراة تواليا، إذ تعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.

وتعادل المحلة مع زد وطلائع الجيش ومودرن سبورت وحرس الحدود.

وخسر المحلة من وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والآن الاتحاد السكندري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 20 في المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 18 في المركز الـ 15.

وصف المباراة

افتتح جيمي موانجا لاعب غزل المحلة النتيجة في الدقيقة 21 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة للفيديو لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 35 تصدى عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة لانفراد بعد تسديدة من فادي فريد.

وتألق الاتحاد السكندري في الشوط الثاني وأحرز أبو بكر ليادي الهدف الأول بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وطرد محمود مجدي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 63 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وأنهى يسري وحيد آمال غزل المحلة في إراك التعادل حتى في الدقيقة 89 بعدما سجل الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل الـ 18، ليحصل فريقه على نقاط المباراة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
