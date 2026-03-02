كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي

أشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز الكهرباء على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

ويتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

سجل ثنائية كهرباء الإسماعيلية كل من بنجامين بواتينج في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وأضاف علي سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.

