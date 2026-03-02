كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

كهرباء الإسماعيلية

أشعل كهرباء الإسماعيلية صراع الهبوط في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وفاز الكهرباء على فاركو منافسه المباشر في صراع الهبوط، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الـ19 بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ17.

ويتجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد

ويظل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

سجل ثنائية كهرباء الإسماعيلية كل من بنجامين بواتينج في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وأضاف علي سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع.

ويلعب كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري ضد إنبي، بينما يلعب فاركو ضد غزل المحلة.

وفي الدور الثاني للدوري تتنافس الفرق أصحاب المركز السبعة الأولى على اللقب والتأهل لبطولات إفريقيا للأندية.

وتتنافس الفرق من المركز الثامن وحتى المركز الـ21 والأخير لتفادي الهبوط بنهاية الموسم.

فاركو كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (2)-(0) غزل المحلة خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد
أخر الأخبار
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 15 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 29 دقيقة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي ساعة | الدوري المصري
8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524444/كهرباء-الإسماعيلية-يشعل-صراع-الهبوط-بالفوز-على-فاركو-وي-صعب-موقف-الإسماعيلي