من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد
الإثنين، 02 مارس 2026 - 23:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة عودة روابط المشجعين من أجل دعم النادي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.
ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكانت مدرج روابط المشجعين قد أغلق منذ البدء في تجديد ملعب كامب نو.
وأشار برشلونة إلى أن 700 مشجع من الروابط سيتم السماح لهم بالحضور في المدرج الجنوبي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.
ويهدف برشلونة للحصول على دفعة أكبر من الجماهير من أجل محاولة العودة بالنتيجة.
مباراة الذهاب على ملعب أير رياض ميتروبوليتانو كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.
