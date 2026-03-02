حساب الدوري الإنجليزي يتخذ موقفا حاسما بعد سخريته من فيكاريو

اتخذ حساب الدوري الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي موقفا حاسما بعد سخريته من جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام.

جوليلمو فيكاريو النادي : توتنام هوتسبر

وبحسب ذا أثلتيك، فإن حساب الدوري الإنجليزي مسح مقطع فيديو يسخر من جولييلمو فيكاريو الحارس الإيطالي أثناء لعبه ركلة حرة.

وتضمن الفيديو تعليقا "هكذا تماما رسمت اللعبة، ركلة حرة مثيرة للاهتمام من فيكاريو" مع رمز تعبيري ضاحك.

وأغضب الفيديو جماهير توتنام ليقرر الحساب مسح الفيديو.

وسقط توتنام أمام فولام بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ28 من الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد.

وتلقى توتنام الخسارة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، في المركز الـ16، مبتعدا بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق توتنام أي فوز عام 2026 في الدوري الإنجليزي، منذ الفوز أمام كريستال بالاس بهدف يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.

تعادل بعدها أمام برينتفورد، وسندرلاند، وبيرنلي، ومانشستر سيتي.

وخسر أمام بورنموث، ووست هام، ونيوكاسل، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وفولام.