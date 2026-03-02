حساب الدوري الإنجليزي يتخذ موقفا حاسما بعد سخريته من فيكاريو

الإثنين، 02 مارس 2026 - 23:19

كتب : FilGoal

فيكاريو - توتنام

اتخذ حساب الدوري الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي موقفا حاسما بعد سخريته من جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام.

جوليلمو فيكاريو

النادي : توتنام هوتسبر

وبحسب ذا أثلتيك، فإن حساب الدوري الإنجليزي مسح مقطع فيديو يسخر من جولييلمو فيكاريو الحارس الإيطالي أثناء لعبه ركلة حرة.

وتضمن الفيديو تعليقا "هكذا تماما رسمت اللعبة، ركلة حرة مثيرة للاهتمام من فيكاريو" مع رمز تعبيري ضاحك.

أخبار متعلقة:
تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي مدرب توتنام: نحن في وضع مذهل.. نفتقر للدفاع والوسط والهجوم مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت

وأغضب الفيديو جماهير توتنام ليقرر الحساب مسح الفيديو.

وسقط توتنام أمام فولام بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ28 من الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد.

وتلقى توتنام الخسارة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، في المركز الـ16، مبتعدا بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق توتنام أي فوز عام 2026 في الدوري الإنجليزي، منذ الفوز أمام كريستال بالاس بهدف يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.

تعادل بعدها أمام برينتفورد، وسندرلاند، وبيرنلي، ومانشستر سيتي.

وخسر أمام بورنموث، ووست هام، ونيوكاسل، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وفولام.

توتنام الدوري الإنجليزي فولام فيكاريو
نرشح لكم
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا
أخر الأخبار
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 10 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 24 دقيقة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 58 دقيقة | الدوري المصري
8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524441/حساب-الدوري-الإنجليزي-يتخذ-موقفا-حاسما-بعد-سخريته-من-فيكاريو