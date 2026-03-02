قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت

اجتمع سيسك فابريجاس مدرب كومو مع الجهاز الفني لفريق بودو جليمت النرويجي.

ويواجه كومو خصمه إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء المقبل.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن سيسك فابريجاس وجه دعوة إلى الجهاز الفني لبودو جليمت الأسبوع الماضي أثناء تواجدهم في إيطاليا بعد مواجهة إنتر.

ووفقا للصحيفة، فإن المدرب الإسباني أراد الاستفادة من خبرات أخصائي التغذية والمعد البدني لبودو جليمت لمعرفة التفاصيل الدقيقة لكيفية إعداد اللاعبين بدنيا.

وأوضحت الصحيفة أن فابريجاس طلب من إدارة ناديه تركيب شاشة عملاقة في مقر التدريبات ليتمكن من عرض تحركات اللاعبين في الوقت الفعلي باستخدام طائرة مسيرة تحلق فوق أرض الملعب.

وفاز بودو جليمت على إنتر ذهابا وإيابا في ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وانتصر الفريق النرويجي في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكرر فوزه في ميلانو بهدفين لهدف.

وواجه كومو غريمه إنتر في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري وخسر بأربعة أهداف دون رد.