بعد ماكيني.. سكاي: يوفنتوس يقترب من تجديد عقد فلاهوفيتش

اقترب نادي يوفنتوس من تجديد عقد دوشان فلاهوفيتش لاعب الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الصربي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن دوشان فلاهوفيتش يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس بعد اجتماع حاسم مع الإدارة.

ووفقا للشبكة فسينخفض راتبه السنوي البالغ 12 مليون يورو.

المهاجم الصربي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ إثر عملية جراحية بعد مباراة كالياري، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر، مما أوقف زخم مستواه على أرض الملعب لكنه لم يقلل من الشائعات حول مستقبله التعاقدي.

وخاض فلاهوفيتش 20 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري مسجلا 8 أهداف وصنع هدفين خلال 1000 دقيقة لعب.

وإجمالا المهاجم صاحب الـ 25 عاما 165 مباراة وسجل 66 هدفا وصنع 16 آخرين.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022 مقابل 83.5 مليون يورو.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق تجديد عقد لاعبه الأمريكي وستون ماكيني حتى 2030.