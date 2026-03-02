منافس مصر – رئيس الاتحاد الإيراني يوضح حقيقة انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم في أمريكا

الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:55

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

أوضح مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم حقيقة انسحاب منتخب بلاده من المشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة لكأس العالم مع مصر وبلجيكا ونيوزيلاندا.

وقال مهدي تاج عبر قناة AREB الإيرانية: "لا يمكن الجزم أن إيران سوف تنسحب من كأس العالم في أمريكا".

أخبار متعلقة:
دي لا فوينتي: نجري محادثات حاليا لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين من قطر فونت: مستقبل برشلونة أهم من طهي المعكرونة وتقطيع اللحم يويفا يصدر بيانا حول موقف مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

وأضاف "لكن ما أستطيع قوله الآن هو إنه بسبب الهجوم الوحشي على إيران فإننا الآن لا ننظر لمشاركتنا في كأس العالم بأمل".

كما أوضح مهدي تاج أن الهجمات الأمريكية على إيران لا تبشر بالخير بشأن مشاركة بلاده في المونديال.

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متابعته عن كثب تطورات الأوضاع في إيران بعد الضربات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي ذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم المقرّر في يونيو المقبل.

وقال ماتياس جرافستروم الأمين العام لفيفا خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "اطّلعت على الأخبار مثل الجميع. عقدنا اجتماعًا اليوم، ومن المبكر التعليق بالتفصيل".

وشدد جرافستروم "لكننا سنُراقب التطورات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "سنواصل التواصل مع حكومات الدول الثلاث المستضيفة كما نفعل دائمًا. الجميع سيكون في أمان".

وتأتي التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة، بينما تأهّل المنتخب الإيراني عبر تصفيات الاتحاد الآسيوي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

ويستعد منتخب إيران لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، إذ تُقام مباراتان في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وكانت قرعة كأس العالم قد أُجريت في ديسمبر الماضي بمشاركة إيران، وسط تأكيدات من فيفا على استمرار التنسيق لضمان سلامة البطولة.

إيران كأس العالم منافس مصر في كأس العالم
نرشح لكم
الكشف عن ملعب افتتاح ونهائي كأس آسيا 2027 بالسعودية الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إجراء تعديلات في جدول الدوري بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف نشاط كرة القدم في قطر فيفا: نراقب تطورات الأوضاع في إيران قبل أشهر من كأس العالم.. ومن المبكر التعليق بالتفصيل كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب "الأحداث الراهنة".. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت الأمين العام لـ الاتحاد الآسيوي: نناقش مصير المباريات.. وسنصدر بيانا للإعلان عن القرار
أخر الأخبار
حساب الدوري الإنجليزي يتخذ موقفا حاسما بعد سخريته من فيكاريو 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524432/منافس-مصر-رئيس-الاتحاد-الإيراني-يوضح-حقيقة-انسحاب-منتخب-بلاده-من-كأس-العالم-في-أمريكا