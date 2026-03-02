انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) خيتافي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

احتفال ساتريانو بهدف خيتافي ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق97. بطااقة حمراء جديدة لليسو لاعب خيتافي.

ق94. بطاااقة حمراء لفرانكو ماستانتونو.

ق79. رودريجو يهدر فرصة التعادل بطريقة غريبة أمام المرمى.

ق75. فرصة التعادل تضيع من روديجير برأسية بجوار المرمى.

ق55. 3 تبديلات لريال مدريد بدخول رودريجو وهاوسن وكارباخال بدلا من ألابا وتياجو بيتارش وألابا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جووووول أول رائع لخيتافي عن طريق ساتريانو بتسديدة رائعة.

ق23. الحارس يمنع هدفا رائعا من أردا جولر.

ق13. سوريا يمنع فينيسيوس من تسجيل انفرادا صريحا بالمرمى.

ق10. ترنت ألكسندر أرنولد يمنع فرصة الهدف الأول لخيتافي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
