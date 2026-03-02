دي لا فوينتي: نجري محادثات حاليا لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين من قطر

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن وجود محادثات جارية لإمكانية نقل مواجهة الأرجنتين في كأس فيناليسيما 2026 إذا استمر عدم الاستقرار في قطر.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وقال دي لا فوينتي عبر شبكة TVE: "نعلم أن المحادثات جارية وأن المفاوضات مستمرة حول مواجهة الأرجنتين، بالطبع كمجتمع نريد أن ينتهي الصراع، لكننا لا نعرف حقا كم سيستمر، لكن بمجرد أن تصبح الأمور قيد التنفيذ أعتقد أن الحل، إذا لم يكن من الممكن لعب المباراة هناك، سيكون البحث عن ملعب آخر هو الحل إذا كان ذلك ممكنا".

أوضحت إذاعة RNE الإسبانية أن هناك 5 مدن مرشحة لاستضافة المباراة وهي مدن لندن، ميامي، روما، مدريد وباريس.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وأضاف التقرير أنه يجري حاليًا التفاوض حول ذلك.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية بيع تذاكر المباراة المنتظرة التي يستضيفها استاد لوسيل بقطر 27 مارس المقبل.

وشهدت مبيعات تذاكر المباراة إقبالًا قياسيًا، بعدما تم حجز جميع تذاكر الدفعة الأولى خلال ساعتين فقط من طرحها.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن طرح تذاكر مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراتي مصر كالآتي:

الفئة الأولى: 400 ريال قطري (5250 جنيها)

الفئة الثانية: 200 ريال قطري (2630 جنيها)

الفئة الثالثة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ذوي الإعاقة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.