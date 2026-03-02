فونت: مستقبل برشلونة أهم من طهي المعكرونة وتقطيع اللحم

الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:39

كتب : FilGoal

فيكتور فونت - مرشح الرئاسة في إنتخابات برشلونة

أوضح فيكتور فونت المرشح على رئاسة برشلونة أن مستقبل النادي أهم من طهي المعكرونة وتقطيع اللحم في إشارة إلى ما يفعله جوان لابورتا المرشح الآخر.

وظهر لابورتا في مقاطع فيديو يطهي المعكرونة ويقطع اللحم وينظف استاد سبوتيفاي كامب نو.

وقال فونت لصحيفة سبورت: "الحملة التمهيدية غريبة بعض الشيء، لأن المرشحين كانوا يشرحون مقترحاتهم ويقدومن حلولا لبعض المشكلات والفرص التي يملكها النادي".

وأضاف "انشغل آخرون بركوب السيارات وطهي المعكرونة وتقطيع اللحم".

وأتم "الوضع كان غريبا، نأمل أن نجري مناظرة ونقارن بين نموذجين للنادي لأن ما هو على المحك يوم 15 مارس ليس معرفة من يقطع اللحم بشكل أفضل، بل أي نوع من برشلونة نريد في المستقبل".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

يتولى رافائيل يوستي نائب الرئيس الحالي، أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبًا للرئيس وأمينًا للسر، وألفونس كاسترو أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وينص قانون الرياضة الإسباني على إجبار 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.

برشلونة فيكتور فونت جوان لابورتا
