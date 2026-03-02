يويفا يصدر بيانا حول موقف مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:36

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد إسبانيا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا أعرب فيه عن قلقه حول إقامة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 بقطر بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

ونشرت جريدة أس بيان يويفا الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بمباراة فيناليسيما المقررة في 27 مارس بقطر، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم متابعة وتقييم جميع التطورات المتعلقة بالوضع، وذلك بالتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) واللجنة المنظمة المحلية".

قبل ذلك، أوضحت إذاعة RNE الإسبانية أن هناك 5 مدن مرشحة لاستضافة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026، في حالة نقلها من قطر.

وذكر التقرير أن مدن لندن، ميامي، روما، مدريد وباريس هي المدن التي ظهرت كمرشحة لاستضافة المباراة.

وأضاف التقرير أنه يجري حاليًا التفاوض حول ذلك.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية بيع تذاكر المباراة المنتظرة التي يستضيفها استاد لوسيل بقطر 27 مارس المقبل.

وشهدت مبيعات تذاكر المباراة إقبالًا قياسيًا، بعدما تم حجز جميع تذاكر الدفعة الأولى خلال ساعتين فقط من طرحها.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

