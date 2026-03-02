مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(0) غزل المحلة.. جووول ليادي
الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري برصيد 17 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-----------------------------------------
ق 57: جووول أبو بكر ليادي بعد تسديدة أرضية من داخل منقطة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 35: عامر عامر حارس غزل المحلة يتصدى لانفراد بعد تسديدة من فادي فريد.
ق 24: إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق 21: جووول جيمي موانجا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
