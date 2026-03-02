انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (2)-(0) غزل المحلة

الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

بتروجت - الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة

-----------------------------------------

انتهت

ق 89: جووول يسري وحيد.

ق 63: طرد محمود مجدي لاعب غزل المحلة بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 57: جووول أبو بكر ليادي بعد تسديدة أرضية من داخل منقطة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 35: عامر عامر حارس غزل المحلة يتصدى لانفراد بعد تسديدة من فادي فريد.

ق 24: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 21: جووول جيمي موانجا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

غزل المحلة الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد
أخر الأخبار
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس دقيقة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 13 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 27 دقيقة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي ساعة | الدوري المصري
8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524427/انتهت-الدوري-المصري-الاتحاد-السكندري-2-0-غزل-المحلة