خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق

الإثنين، 02 مارس 2026 - 21:19

كتب : عمرو نبيل

خالد جلال - البنك الأهلي

توصل نادي الإسماعيلي إلى اتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق رحيل طارق العشري بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري الجونة يقلب تأخره إلى فوز على الإسماعيلي في الدقائق القاتلة هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي الإسماعيلي يرفض عقوبات الرابطة ضد الفريق في مباراة وادي دجلة

وتعد التجربة الأخيرة لخالد جلال داخل مصر مع فاركو في موسم 2023-2024.

وتولى خالد جلال تدريب التحدي الليبي في الموسم الماضي.

وأوضح النادي أن رحيل العشري جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما تقدم باستقالته.

وقاد العشري فريق الإسماعيلي في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 19 مباراة.

ويختتم الإسماعيلي المرحلة الأولى من الدوري المصري بلقاء المصري في دربي المتوسط يوم 6 مارس المقبل.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر 6 جولات.

وبدأ الدراويش الموسم بقيادة ميلود حمدي الذي رحل بعد مرور 15 جولة.

وسينافس الإسماعيلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري على البقاء وسط الكبار للموسم المقبل.

الإسماعيلي خالد جلال طارق العشري
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(0) غزل المحلة.. جووول ليادي خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026 فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة.. ماذا تقول اللائحة عند تساوي النقاط بالدوري مواعيد مباريات الإثنين 2 مارس 2026.. الاتحاد ضد المحلة وريال مدريد أمام خيتافي
أخر الأخبار
كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله 57 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي يقرر إيقاف المدير الإداري لفريق 2009 بسبب أحداث مباراة زد 39 دقيقة | الدوري المصري
بعد ماكيني.. سكاي: يوفنتوس يقترب من تجديد عقد فلاهوفيتش 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – رئيس الاتحاد الإيراني يوضح حقيقة انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم في أمريكا ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524426/خبر-في-الجول-الإسماعيلي-يتوصل-لاتفاق-مع-خالد-جلال-لتدريب-الفريق