خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق

توصل نادي الإسماعيلي إلى اتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق رحيل طارق العشري بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

وتعد التجربة الأخيرة لخالد جلال داخل مصر مع فاركو في موسم 2023-2024.

وتولى خالد جلال تدريب التحدي الليبي في الموسم الماضي.

وأوضح النادي أن رحيل العشري جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما تقدم باستقالته.

وقاد العشري فريق الإسماعيلي في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 19 مباراة.

ويختتم الإسماعيلي المرحلة الأولى من الدوري المصري بلقاء المصري في دربي المتوسط يوم 6 مارس المقبل.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر 6 جولات.

وبدأ الدراويش الموسم بقيادة ميلود حمدي الذي رحل بعد مرور 15 جولة.

وسينافس الإسماعيلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري على البقاء وسط الكبار للموسم المقبل.