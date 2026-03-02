"السحر مستمر".. يوفنتوس يجدد عقد ماكيني

الإثنين، 02 مارس 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد لاعبه ويستون ماكيني.

وأشار النادي إلى أن ماكيني قد مدد عقده لمدة 4 مواسم إضافية حتى 2030.

وأعلن النادي عن تجديد عقد اللاعب تحت عنوان "السحر مستمر"

وكان عقد ماكيني السابق ينتهي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبور، فإن اللاعب الأمريكي سيحصل على 4 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية في الفترة الماضية أن إنتر كان قد فتح طرق اتصال مع وكلاء اللاعب لبحث إمكانية ضمه دون مقابل في الصيف المقبل، إلا أن يوفنتوس قطع الطريق على غريمه.

وتعاقد يوفنتوس مع ماكيني قادما من شالكة الألماني في صيف 2017 مقابل 21 مليون يورو.

وخرج ماكيني معارا إلى ليدز يونايتد لمدة 6 أشهر في شتاء 2023 قبل أن يستقر مجددا في نادي مدينة تورينو.

وخاض ماكيني 36 مباراة مع البيانكونيري في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

يوفنتوس ويستون ماكيني الدوري الإيطالي
