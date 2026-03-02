تشكيل ريال مدريد – تياجو أساسي لأول مرة.. ورودريجو بديل أمام خيتافي
الإثنين، 02 مارس 2026 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه أمام خيتافي.
ويواجه ريال مدريد غريمه خيتافي في دربي المدينة بعد قليل في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويشارك تياجو بيتارش لأول مرة بشكل أساسي مع ريال مدريد.
ويجلس رودريجو على مقاعد البدلاء للمرة الأولى بعد فترة غياب بسبب الإصابة.
الحارس: تيبو كورتوا
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجير – ديفيد ألابا – ألفارو كاريراس
الوسط: فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – أوريلين تشواميني – تياجو بيتارش
الهجوم: جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة.
