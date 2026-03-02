بعد أنباء الساعات الأخيرة.. ريال مدريد يوضح ما حدث مع مبابي بباريس وتفاصيل الإصابة

أنهى نادي ريال مدريد اللغط الدائر حول إصابة نجمه كيليان مبابي والذي ظهر في الساعات الأخيرة.

قبل ساعات، كشفت جريدة ماركا أن مبابي سافر الأسبوع الماضي إلى فرنسا لاستشارة عدد من المتخصصين بخصوص إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، قبل أن تؤكد وكالة الأنباء الفرنسية أن كيليان يتواجد حاليا في باريس بالفعل.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه مساء الاثنين: "بعد الفحوصات التي أُجريت على لاعبنا كيليان مبابي بواسطة الأخصائيين الطبيين الفرنسيين، وتحت إشراف الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تأكيد تشخيص التواء الركبة اليسرى وفاعلية العلاج التحفظي المتبع حاليًا".

وأضاف "لا يزال تطور حالة مبابي قيد المتابعة".

ممثلو مبابي أكدوا لوكالة الأنباء الفرنسية أن النجم الفرنسي لا يخطط لإجراء عملية جراحية في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير أن مبابي عاد الآن إلى باريس برفقة بعض أعضاء الطاقم الطبي لريال مدريد لإجراء المزيد من الفحوصات على ركبته.

وأوضح التقرير أن هذه الفحوصات ستتيح الحصول على تحديث أكثر دقة حول تطور حالة ركبة مبابي.

ويعاني مبابي من هذه الإصابة منذ ديسمبر، وتسببت في إبعاده عن أكثر من مباراة، إذ لم يتمكن مبابي من خوض مباراة بنفيكا المهمة في دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

ووأوضح التقرير أنه مع غياب التحسن اختار مبابي البحث عن رأي طبي متخصص في بلاده. ولهذا السبب لم يتواجد في ملعب سانتياجو برنابيو خلال مواجهة مدريد وبنفيكا، مستغلاً ذلك اليوم للسفر إلى بلاده بإذن من النادي.

ولا يشعر اللاعب بالرضا التام عن الخدمات الطبية في ريال مدريد، إذ يعتقد أنها لم تنجح خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إيجاد حل فعّال لمشكلته، حسب التقرير.

بدأ مبابي يشعر بآلام في ركبته اليسرى يوم 7 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين يتنقل بين المشاركة والغياب دون أن تختفي مشكلته نهائيًا، وسط قرارات مثيرة للجدل من اللاعب والطاقم الطبي.

وكشفت تقارير إسبانية عن موقف كيليان مبابي نجم ريال مدريد من المشاركة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم 11 مارس ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن مبابي لن يتمكن من المشاركة أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن اللاعب قد يشارك لبعض الدقائق أمام مانشستر سيتي في مباراة العودة على ملعب الاتحاد لكنه لن يكون متاحا في مباراة الذهاب.

وبذلك سيغيب مبابي أيضا عن مباراتي ريال مدريد المقبلتين ضد خيتافي وسيلتا فيجو.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.