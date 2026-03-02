تقرير: خمس مدن مرشحة لاستضافة مباراة كأس فيناليسيما بدلا من لوسيل

الأرجنتين ضد إسبانيا

أوضحت إذاعة RNE الإسبانية أن هناك 5 مدن مرشحة لاستضافة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026، في حالة نقلها من قطر.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وذكر التقرير أن مدن لندن، ميامي، روما، مدريد وباريس هي المدن التي ظهرت كمرشحة لاستضافة المباراة.

وأضاف التقرير أنه يجري حاليًا التفاوض حول ذلك.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية بيع تذاكر المباراة المنتظرة التي يستضيفها استاد لوسيل بقطر 27 مارس المقبل.

وشهدت مبيعات تذاكر المباراة إقبالًا قياسيًا، بعدما تم حجز جميع تذاكر الدفعة الأولى خلال ساعتين فقط من طرحها.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن طرح تذاكر مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراتي مصر كالآتي:

الفئة الأولى: 400 ريال قطري (5250 جنيها)

الفئة الثانية: 200 ريال قطري (2630 جنيها)

الفئة الثالثة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ذوي الإعاقة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

